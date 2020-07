Nel Pnr per la scuola è previsto un voucher da 500 euro che consentirà alle famiglie di acquistare PC e tablet adeguati, diverse le misure del Piano.

Nella bozza del Pnr per la scuola arriva il voucher da 500 euro, spendibile dalle famiglie nell’acquisto di PC e tablet. Il Piano nazionale delle riforme, redatto dal ministero dell’Economia, è presente sul tavolo del Consiglio dei Ministri in forma non definitiva.

Scuola e Pnr, voucher da 500 euro

Il documento, presentato poi a Bruxelles, illustra gli obiettivi dell’Italia da raggiungere con l’impiego dei fonti europei stanziati contro l’emergenza Coronavirus.

Per quanto riguarda la scuola è previsto un piano da circa 200 milioni di euro con un totale di 400 per stanziare fondi atti a rafforzare la connettività, investendo sulla banda di rete ultralarga in più di 32mila istituti. Fibra ottica per scuole medie e superiori entro 2 anni e conseguente potenziamento della didattica a distanza, con connettività gratuita per 5 anni e manutenzione reti inclusa.

Per le famiglie sono previsti voucher fino ad un massimo di 500 euro, in base alla fascia di reddito di appartenenza.

I nuclei famigliari con Isee sopra i 20mila euro avrà quindi un bonus di 200 euro per migliorare la propria connessione, mentre quelle sotto soglia beneficeranno della cifra piena e potranno utilizzarla per acquistare tablet e PC.

Potenziamento della didattica online

“In relazione agli anni scolastici a venire, nell’incertezza dettata dalla possibilità che l’emergenza sanitaria possa ciclicamente ripresentarsi”, si legge nella bozza del Pnr, “è compito del Governo continuare a garantire il rafforzamento della complessa struttura di interventi che ha garantito finora la didattica a distanza, traslando le azioni adottate in emergenza in una solida politica di sistema”.

Il personale docente verrà inoltre costantemente formato per svolgere lezioni online, le scuole dotate di dispositivi tecnologici all’avanguardia e nascerà una piattaforma online ministeriale per la didattica digitale.