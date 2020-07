Nei sondaggi politici elettorali trasmessi da TgLa7 la Lega rimane stabile rispetto a sette giorni fa, mentre la maggioranza perde oltre mezzo punto.

Nei sondaggi politici elettorali di oggi 6 luglio mandati in onda dal TgLa7 si registra un calo di consensi per quasi tutti i principali partiti italiani, ad eccezione di una parte della coalizione di centrodestra. Per la precisione, la Lega si mantiene stabile rispetto a sette giorni fa rimanendo ferma al 26,6%, mentre Fratelli d’Italia perde due decimali raggiungendo quota 14,0% e guadagna terreno infine Forza Italia, che sale al 5,9%.

Perde consensi invece la maggioranza governativa giallo-rossa, con il M5s e Pd che calano entrambi dello 0,3%, assestandosi rispettivamente al 15,7% e al 20,0%.



Sondaggi politici elettorali oggi

Esaminando i dati elaborati da Swg, la Lega rimane rimane stabile al 26,6%, confermando la sua posizione di leader della coalizione.

Situazione diversa invece per Fratelli d’Italia che perde lo 0,2% e raggiunge quota 14,0%. In crescita invece Forza Italia che guadagna lo 0,3% arrivando al 5,9%. Nel suo complesso la coalizione dei tre principali partiti di centrodestra continua ad essere al di sotto della maggioranza assoluta dei consensi, stabilizzandosi al 46,5%.

Andamento unisono invece per i due principali alleati della maggioranza di governo, che perdono complessivamente oltre messo punto percentuale. Il Pd cala infatti dello o,3% arrivando a toccare quota 20,0%, esattamente come il M5s che finisce al 15,7%. In chiusura della prima tabella troviamo infine la coalizione tra Sinistra Italiana e Articolo Uno che guadagna tre decimali portandosi al 3,8%.



Gli altri partiti

Nel secondo pannello mostrato dal TgLa7 sono invece visibili le intenzioni di voto per i partiti che in caso di elezioni non supererebbero la soglia di sbarramento del 4%. In questo caso troviamo in testa Azione di Carlo Calenda, che registra una crescita dello 0,3% giungendo al 3,2%. Subito dietro segue Italia Viva che invece scende al 2,9%.

Di seguito troviamo +Europa che perde mezzo punto arrivando al 2,0%, mentre I Verdi passano dal 2,0% all’1,8% e all’ultimo posto abbiamo Cambiamo! di Giovanni Toti, che cresce dall’1,2% all’1,3%.

Crescono infine dal 2,2% al 2,8% anche gli italiani che voterebbero altri partiti, mentre coloro che preferirebbero astenersi salgono salgono dal 39% al 41%.