Toni Capuozzo si è scagliato contro il Premier Conte relativamente al Decreto Semplificazioni e alla sua arroganza.

Collegatosi in diretta durante la trasmissione Omnibus, Toni Capuozzo ha criticato Conte per la modalità con cui ha definito il Decreto Semplificazioni e per il pericolo che la sua esagerata ambizione diventi arroganza e complichi ulteriormente la situazione italiana già in emergenza a causa dell’epidemia in corso.

Toni Capuozzo contro Conte

Giuseppe Conte aveva infatti parlato del decreto come della “madre di tutte le riforme“, una frase che, ha ricordato il giornalista, richiama “la madre di tutte le battaglie di Saddam Hussein“. Il riferimento è alla frase pronunciata dal dittatore iracheno all’alba del giorno che ha visto iniziare la guerra del Golfo tra l’Iraq e la coalizione guidata dagli Stati Uniti dopo l’invasione del Kuwait da parte del primo.

Di qui il consiglio al Presidente del Consiglio affinché si accontenti di provvedimenti più semplici, più incisivi e soprattutto più puntuali. “Al momento sembriamo gli ultimi della classe che promettono di diventare i primi nell’arco di un trimestre, ma l’importante è innanzitutto arrivare alla sufficienza“, ha continuato Capuozzo. Volere troppo potrebbe far diventare arroganti e complicare ancora di più le cose, ha fatto notare.





Anche perché delle norme ivi contenute c’è urgente bisogno e più si ambisce più si allungano i tempi. Il testo non è infatti ancora arrivato in Consiglio dei ministri, cosa che potrebbe succedere la seconda settimana di luglio, anche a causa dei ripetuti scontri tra i partiti di maggioranza soprattutto in relazione al condono edilizio.