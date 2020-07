In diretta da Lisbona con il Primo Ministro Antonio Costa, il Premier Conte ha dato conto alla stampa del loro colloquio.

Terminato l’incontro con i vertici del governo di Lisbona, Giuseppe Conte ha dato conto alla stampa dei contenuti del colloquio parlando della necessità di una risposta solida, forte e coordinata ad una crisi definita senza precedenti.

Conte a Lisbona

Dopo aver ribadito l’amicizia e il dialogo intenso e franco che lo legano al primo ministro portoghese Antonio Costa, il Premier ha espresso la necessità di una ripresa economica europea. Ritenendo insufficiente le ricette nazionali, ha ripercorso i passi dell’Europa nella condivisione del Recovery Fund da parte di tutti i paesi membri. “Il progetto Next Generation UE costituisce un pacchetto unitario che dobbiamo considerare in tutti i suoi aspetti“, ha spiegato.

Sarà quindi importante, ha continuato, che il prossimo Consiglio Europeo sia essere risolutivo. “Dobbiamo avere il coraggio di decidere subito e non si può pensare di completare questo negoziato con una risposta al ribasso o cercando un compromesso. Ciò significa indebolire la proposta e non offrire soluzioni adeguate“, ha sottolineato.

Conte e Costa hanno anche condiviso la necessità di partire subito con un piano di investimenti e riforme strutturali a livello nazionale.

Cosa che sia Italia che Portogallo, ha spiegato il Premier italiano, hanno già iniziato a predisporre con ambizioni comuni. Rispondendo alla domanda di un giornalista, ha infine affermato che le previsioni negative sul Pil non cambiano concretamente i programmi sullo scostamento di bilancio che il governo ha in mente di mettere in campo entro luglio.