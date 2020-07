Per Salvini la Lega ha raccolto i valori di sinistra del lavoro che erano di Enrico Berlinguer

Il leader della Lega, Matteo Salvini, durante il suo intervento all’Aria che tira su La7 ha parlato della prossima apertura della sede romana del suo partito in via delle Botteghe Oscure, proprio di fronte alla storica sezione del Partito Comunista Italiano.

Il capo dell’opposizione ha pronunciato una frase che molto farà arrabbiare quelli che furono i sostenitori del Pci e che nel suo storico segretario Enrico Berlinguer avevano fiducia e rispetto umano oltre che politico. “I valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer – ha detto Salvini – I valori del lavoro, degli artigiani, sono stati raccolti dalla Lega, se il Pd chiude Botteghe oscure, e la Lega riapre io sono contento, è un bel segnale.

Stiamo per aprire a Roma, a Bologna, a Reggio Calabria”.

Salvini: “La Lega ha i valori di Berlinguer”

Pronte sono arrivate le risposte da parte di alcuni esponenti del Pd. Il primo ad attaccare Salvini è Emanuele Fiano che su Facebook ha scritto: “Devono proprio andare male a Salvini i sondaggi per cercare di paragonarsi a Berlinguer.

Quel paragone che ha fatto oggi, per via delle sede in Botteghe Oscure, fa veramente orrore e pietà”.





“Non sono mai stato un militante del Pci – dice invece Andre Marcucci presidente dei senatori Pd – ma pensare che Salvini paragoni la Lega al partito di Berlinguer mi fa indignare”.

Ancora nessuna risposta invece da parte dell’attuale segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che del Pci ha fatto parte.