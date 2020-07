Vittorio Feltri contro Giuseppe Conte, non è certo una novità ma questa volta un tweet dell'ex giornalista bergamasco lo definisce "insopportabile".

Vittorio Feltri si scaglia contro Giuseppe Conte, virtualmente. L’ex giornalista bergamasco, nonché direttore di Libero, non è nuovo ad attacchi nei confronti del premier. Questa volta gliene dedica uno attraverso il social network Twitter. Nell’intervento, lo definisce “insopportabile”.



Feltri contro Conte: “Insopportabile”

“Conte come tutti gli sbruffoni non è antipatico ma insopportabile”, si legge nel tweet che Vittorio Feltri ha pubblicato dal suo account ufficiale, diretto al Presidente. In realtà, questo è forse l’intervento più misurato dell’ex giornalista e opinionista italiano nei suoi confronti.

Ad aprile 2020, aveva attaccato il premier in merito alla sua gestione dell’emergenza virus, durante un intervento a Fuori dal Coro: “Peggio del Coronavirus c’è solo Giuseppe Conte, che promette a tutti soldi che lo Stato non ha, pieno di debiti come è”.





Non è la prima volta

“Il nostro amico Conte oltre a non capire un ca*** di governabilità, non capisce un ca*** neanche del resto”, ha poi aggiunto Vittorio Feltri, destinando parole decisamente colorite al Presidente. Stavolta, invece, sembra essersi trattenuto per attaccarlo comunque ma in modo più delicato.

Il direttore di Libero è universalmente noto per aver da ridire nei confronti di tutti, o quasi: da Luigi Di Maio a Matteo Salvini, dalla cooperante ostaggio tornata in patria Silvia Romano al ministro Speranza.

Su quest’ultimo, ha infatti twittato: “Giulio Gallera è diventato il capro espiatorio perché ha lavorato molto bene, mentre il ministro della Sanità se la ride perché non ha fatto un c***”, difendendo la gestione della Regione Lombardia.