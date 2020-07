Bonus Renzi: cosa cambia in busta paga dal mese di luglio 2020.

Bonus Renzi da 100 euro dal 1° luglio 2020: al via l’estensione ai redditi fino a 40.000 euro grazie al taglio del cuneo fiscale introdotto con la Legge di Bilancio 2020. Come funziona il bonus e cosa cambia per i beneficiari, dal momento che, al fine di ridurre le tasse sul lavoro ad una platea di 16 milioni di dipendenti, gli 80 euro adesso accreditati sullo stipendio, per alcuni muteranno in detrazione fiscale.

Bonus Renzi: cosa cambia?

Il bonus Renzi, noto anche come bonus 80 euro, non è altro che un’agevolazione fiscale spettante a determinate categorie di lavoratori che possiedono specifici requisiti di reddito. Nella Legge di Bilancio 2020, il bonus Renzi dal mese di luglio sarà esteso ai redditi fino a 28.000 euro e aumentato a tutti quelli che già lo percepiscono. Più precisamente, parte dal mese di luglio il taglio del cuneo fiscale 2020, che prevede un aumento in busta paga per i lavoratori dipendenti con redditi da 8.200 euro a 28.000 euro.

Il bonus 80 euro continuerà ad essere erogato direttamente in busta paga entro una certa fascia di redditi e recuperato nella dichiarazione dei redditi per tutti quelli che non hanno un sostituto d’imposta e per alcuni sarà trasformato in detrazione fiscale sulla busta paga.

Il bonus Renzi 2020

Di seguito, viene specificato di quanto sarà il bonus Renzi 2020 con il cuneo fiscale: aumento da 80 a 100 euro per i redditi compresi tra 8.200 euro e 26.000 euro; bonus Renzi di 100 euro esteso ai redditi fino a 28.000 euro con un bonus in busta paga da luglio 2020 che arriverà a 1.200 euro dal 2021 grazie al taglio del cuneo fiscale; detrazione fiscale da 480 euro a 80 euro per i redditi fra 28.000 euro e 35.000 euro; detrazione fiscale da 80 euro fino ad azzeramento per i redditi fra 35.000 euro e 40.000 euro