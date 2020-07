Dpcm del 14 luglio e proroga stato emergenza: i prossimi passi di Conte

Nuovo dpcm in vigore dal 14 al 31 luglio e proroga dello stato di emergenza di altri sei mesi: i prossimi passi del governo.

Secondo quanto scritto da Il Messaggero, il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe illustrare al Senato martedì 14 luglio 2020 i contenuti del nuovo DPCM che il governo si appresta a varare. Il precedente ha infatti scadenza proprio in tale data e dunque c’è bisogno di emanarne uno nuovo fino alla fine del mese.

Dpcm del 14 luglio 2020

Il governo dovrebbe decidere di estendere le norme anti coronavirus in vigore dal 15 giugno, dato che l’Italia si trova ancora in una situazione emergenziale. Tra queste l’obbligo di rimanere a casa per chi ha una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, il rispetto del distanziamento interpersonale nei luoghi pubblici e l’obbligo di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto. Al decreto seguiranno poi come sempre le ordinanze delle regioni volte a restringere o allentare, ciascuna secondo la propria situazione epidemiologica, le norme stabilite a livello centrale.

Il provvedimento dovrà poi sciogliere alcuni nodi tra cui quello relativo alla quarantena per i passeggeri provenienti dai 14 Paesi raccomandati dalla Commissione Europea e quello invece dello stop ai voli diretti per i 13 stati considerati a rischio. Affinché le disposizioni entrino in vigore c’è bisogno del voto del Senato: martedì 14 luglio Palazzo Madama dovrebbe dunque esprimersi sulla risoluzione di maggioranza dopo l’illustrazione del titolare della Salute.

Quanto alla proroga dello stato di emergenza, il Premier Conte dovrebbe riferire alle Camere entro il 31 luglio, data in cui scade la precedente dichiarazione emergenziale. Il Parlamento dovrebbe quindi votare quest’altra risoluzione presentata dalla maggioranza relativa alla proroga a cui seguirà, con tutta probabilità, una dell’opposizione.