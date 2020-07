Coronavirus, l’ordinanza di Fontana: stop mascherina all’aperto dal 15

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è in procinto di firmare un'ordinanza che elimina l'obbligo di mascherina all'aperto dal 15 luglio.

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è in procinto di firmare un’ordinanza che elimina l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto a partire da mercoledì 15 luglio. La mascherina dovrà essere comunque tenuta sempre con se, in modo da poterla utilizzare anche all’aperto qualora non vi siano le condizioni per rispettare il distanziamento sociale.