Il Governo Conte sembrerebbe pronto a cambiare idea sulla proroga dello Stato di emergenza: sarà fino al 31 ottobre.

La tanto chiacchierata proroga dello Stato di emergenza infiamma il dibattito politico: il Governo Conte si trova a fare i conti con chi non evidenzia alcun problema – come per esempio il Partito Democratico – e chi, invece, non si trova assolutamente concorde con la soluzione governativa pur facendo parte della stessa maggioranza (Italia Viva).

E mentre impazza la polemica tra le opposizioni, con Fratelli d’Italia e Lega fortemente contrarie alla proroga dello Stato di emergenza, mentre Forza Italia non ha alcun problema su questo fronte, il Governo Conte potrebbe optare per una via di mezzo sulla proroga.





Infatti, nella giornata di martedì 14 luglio – quando sarà annunciato il nuovo Dpcm del Governo Conte – potrebbe arrivare la conferma di un prolungamento dello Stato di emergenza non fino a fine 2020, come inizialmente paventato, ma fino al 31 ottobre prossimo.

Stato di emergenza: proroga al 31 ottobre?

A fare chiarezza in merito sarà il titolare del Ministero della Salute, Roberto Speranza. Il Governo Conte vorrebbe prendersi più tempo e prorogare il tutto per altri 6 mesi ma per evitare eccessive polemiche e troppi malumori in seno al popolo potrebbe accorciare al 31 ottobre.

Una decisione, però, che comporterebbe maggiore incertezza in merito alle soluzioni da adottare per aiutare le famiglie meno abbienti. Inoltre, se è vero che la seconda ondata di contagi da Coronavirus arriverà nel mese autunnale, sarebbe alquanto difficile comprendere una proroga dello Stato di emergenza fino al 31 ottobre.



Anche perché con questa proroga il Governo Conte potrebbe avere carta bianca sull’emanazione di nuovi Dpcm urgenti – così come avvenuto durante le prime fasi dell’emergenza Covid – senza dover passare obbligatoriamente dal consueto iter per l’approvazione dei Decreti Legge.