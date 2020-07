Dal 23 al 28 luglio le Sardine scenderanno in piazza nei territori dove a settembre si terranno le elezioni regionali: le tappe del loro tour.

Lo aveva annunciato il leader Mattia Santori in una conferenza stampa a Bologna e dopo qualche giorno l’idea si è concretizzata: le Sardine sono pronte a tornare in piazza con un tour in occasione delle elezioni regionali che le vedrà in primis impegnate dal 23 al 28 luglio.

Tour delle Sardine per le regionali

Una settimana in cui gireranno tutte le regioni che a settembre saranno chiamate a rinnovare il proprio Consiglio. Senza specificare quali candidati sosterranno hanno già dichiarato che come sempre si opporranno al centrodestra. Il viaggio partirà da Casa Matteotti e passerà da Padova per festeggiare “la resistenza al dominio leghista”. Attraverserà quindi le Marche per poi sfociare a Lecce per un grande evento nazionale, risalirà per la Campania e visiterà le comunità di richiedenti asilo di Cassino e di Cascina (ora a Pisa).

Persone che, hanno spiegato, “troppo spesso sono state ostaggio della propaganda e che oggi subiscono le ingiustizie dei Decreti Sicurezza“. Il tour, che hanno voluto definire non elettorale ma politico, si concluderà in Liguria nella casa museo di Sandro Pertini a Stella. Queste in dettaglio le tappe:

23 luglio: Casa Matteotti (Fratta Polesine) e Padova

24 luglio: Pesaro, Acquasanta, Arquata e Marina Palmense

25 luglio: Lecce

26 luglio: Cassino

27 luglio: Grosseto, Pisa e Cascina

28 luglio: Genova e Stella (Casa Pertini).

Per finanziare il tour hanno organizzato un crowfounding con la vendita di magliette con una frase tratta da una canzone di Fabrizio De André, ovvero “continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai?“.