Inizierà a breve il Consiglio dei Ministri in cui i rappresentanti del governo potrebbero discutere del dossier Autostrade.

É atteso per le 22 l’inizio del Consiglio dei Ministri in cui il governo potrebbe discutere sulla questione Autostrade e in particolare sulle conseguenze legate sia alla revoca che alla revisione della loro concessione. L’ordine del giorno è in realtà la discussione sullo scioglimento dei Consigli comunali per mafia.

Ma non è escluso che si parli anche della revoca della concessione ai Benetton dopo che il Premier Conte avrà incontrato, alle 21:30, i capi delegazione dei partiti dell’esecutivo.

Consiglio dei Ministri sul dossier Autostrade

La riunione, originariamente prevista nelle ore precedenti, è slittata a causa delle continue tensioni tra le forze politiche. Se da una parte c’è Italia Viva che si è dichiarata contraria alla revoca, dall’altra il Movimento Cinque Stelle spinge in questa direzione.

Sul piatto c’è anche l’ipotesi commissariamento, l’unico modo secondo il viceministro ai Trasporti grilino Giancarlo Cancelleri per avviarla senza perdere posti di lavoro.

La società, ha spiegato, continuerebbe a lavorare attraverso un commissario governativo e dopodiché si metterebbe al bando la concessione. Parlando a nome del Movimento è stato chiaro: “Non dico che ci sia la revoca se dovessero arrivare delle proposte all’ultimo minuto da parte di Aspi che vanno nella direzione più volte indicata dal Premier Conte.

Ma questo deve contemplare la fuoriuscita totale dall’azionariato da parte di Benetton“.

In generale l’obiettivo del Presidente del Consiglio sarebbe quello di tenere i Benetton fuori dalla gestione. Una decisione che provocherebbe però tensioni con Atlantia, la holding che gestisce l’88% delle quote di Autostrade.

La lettera della De Micheli a Conte

Intanto è spuntata una lettera riservata sul dossier Autostrade che il ministro dei Trasporti Paola De Micheli aveva inviato il 13 marzo 2020 a Conte.

Nel testo si legge che “considerata la delicatezza e la complessità della questione, è opportuno sottoporre al Consiglio dei Ministri la percorribilità della soluzione transattiva“. Nel caso di una risoluzione della Convenzione ci sarebbe infatti da una parte il rischio occupazionale per i mancati investimenti e dall’altro la necessità di individuare commissari straordinari per gestire la rete autostradale fino all’individuazione dei nuovi gestori.

Non solo. Il ministro aveva anche menzionato il parere del 19 febbraio nel quale l’Avvocatura dello Stato aveva lasciata aperta la possibilità che “in sede giudiziaria si possa riconoscere il diritto di Aspi all’integrale risarcimento” di 23 miliardi ipotizzato dalla società in caso di revoca della concessione.