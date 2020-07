Il ministro della Salute Roberto Speranza è atteso in Parlamento per presentare il contenuto del Dpcm: cosa cambia dal 14 luglio?

Sarà Roberto Speranza a presentare in Parlamento le nuove norme introdotte con il Dpcm del 14 luglio, per volere del premier Giuseppe Conte, al fine di contenere la diffusione del coronavirus e scongiurare l’ipotesi di una seconda ondata. Mentre si attende l’intervento in Aula del ministro della Salute, non si placano le polemiche da parte di chi (come magistrati, intellettuali e docenti riuniti nel think tank Lettera 150) vedono nel Dpcm “rotture ingiustificate e gravi della legittimità costituzionale”.

L’obiettivo del provvedimento, secondo quanto trapelato in queste ore, sarebbe quello di introdurre nuove norme (oltre a ribadire quelle in vigore) che saranno valide almeno fino al 31 luglio, ma non si esclude una proroga. Perché l’emergenza Coronavirus è tutt’altro che finita e lo testimoniano i numeri del contagio, sia in Italia che nel resto del mondo, e i tanti piccoli focolai che si stanno sviluppando nelle ultime settimane lungo tutto lo Stivale.

Per questo motivo la stretta non sarà solo sui voli aerei bloccati (ben 16 i Paesi a rischio) ma anche sulle norme di comportamento da mantenere all’interno dei confini nazionali.



Coronavirus: nuovo Dpcm di Conte

Il nuovo Dpcm di Conte del 14 luglio si fonderà su tre pilastri, gli stessi che hanno caratterizzato le ultime fasi delle decisioni politiche in merito al Coronavirus.

Il primo riguarda l’uso della mascherina: resta obbligatorio, da Nord a Sud, indossarla quando ci si trova in locali chiusi o dove non si può rispettare il distanziamento sociale. A tal proposito, il secondo pilastro su cui si basa la lotta al Coronavirus con il nuovo Dpcm di Conte è proprio la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri. Infine, terzo pilastro è la sanificazione degli ambienti e l’igiene personale.





Cosa cambia per le attività commerciali

In un momento di forte crisi economica, le nuove misure potrebbero rappresentare una stretta decisiva per le attività commerciali come, per esempio, negozi, ristoranti, cinema e bar. Il nuovo Dpcm confermerà l’utilizzo, obbligatorio, della mascherina all’interno di questi locali non solo per il personale ma anche per i clienti.

Prorogata fino a fine mese anche la possibilità di “incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti”, così come permane l’obbligo di adottare “protocolli di sicurezza e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale“, oltre alla sanificazione dei luoghi di lavoro.

Fiere, sagre e discoteche chiuse

Niente da fare per fiere, sagre e discoteche che restano ancora chiuse: il Governo Conte, a causa della scarsa attenzione dei cittadini italiani e del crescere della curva epidemiologica, hanno deciso di rinviare l’apertura di queste attività commerciali che era fissata proprio a martedì 14 luglio. Potranno essere le Regioni ad autorizzarne l’apertura assumendosene tutti i rischi.

Multe salatissime

In arrivo strette non solo per i titolari delle attività commerciali, ma anche per i clienti che non rispettano le regole. Stesso discorso per le spiagge che, se dovessero essere affollate, farebbero scattare multe salatissime per tutti.