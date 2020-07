Il ministro Azzolina ha annunciato che gli studenti dovranno misurararsi la temperatura a casa responsabilizzando così le famiglie.

Intervistata su Tv2000, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha affermato che quando ricominceranno le scuole gli alunni saranno chiamati a misurarsi la temperatura corporea a casa prima di recarsi nell’istituto scolastico.

Azzolina: “Alunni misureranno temperatura a casa”

Ha poi assicurato che la scuola riprenderà il 1 settembre per tutti gli studenti che hanno recuperi da fare o che devono potenziare gli apprendimenti e poi dal 14 rientreranno tutti.

Ha confermato il metro di distanza tra studente e studente e il distanziamento di due metri tra cattedra e banchi. “Stiamo lavorando con tutti gli attori all’interno dei tavoli regionali per una scuola in presenza e sicurezza“, ha continuato.

Quanto allo smembramento delle classi ha dichiarato che non si verificherà. Essendo però le classi da 30-35 persone troppo numerose, bisognerà adeguare al meglio gli spazi già esistenti o pensare ad edifici dismessi e altri locali.

“Pensare a banchi singoli rispetto ai banchi enormi e vetusti, ci permetteranno di acquistare spazio“, ha aggiunto. Per ciò che riguarda la didattica online, l’ha esclusa per i bambini mentre ha spiegato di aver pensato ad una didattica digitale complementare solo per gli studenti dai 14 ai 18 anni, che apprenderanno comunque in presenza.

La Azzolina ha infine ribadito l’esistenza di un bando già partito per 2 milioni di test sierologici da fare al personale scolastico su base volontaria A questo si aggiunge il bando di gara per i banchi, per il quale si sta attendendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Semplificazioni. A gestire entrambi i bandi sarà il commissario Arcuri, una scelta che dovrebbe permettere di velocizzare le procedure.