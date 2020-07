Dopo il rinvio a causa del lockdown c'è la nuova data per il Referendum sul taglio dei parlamentari: si vota il 20 e 21 settembre.

Finalmente c’è la data per il tanto discusso referendum sul taglio dei parlamentari. Dopo il rinvio dello scorso marzo a causa dell’emergenza Coronavirus e l’impossibilità di recarsi alle urne per gli italiani in virtù del lockdown, il Governo Conte ha trovato una nuova soluzione: si potrà tornare alle urne in quello che è stato indicato in ambito politico come ‘Election Day’. Come comunicato nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri – ove il focus è stato però dedicato prevalentemente al caso revoca Autostrade – la data utile per il referendum del taglio dei Parlamentari è quella del 20 e 21 settembre.





Referendum taglio dei Parlamentari: la data

Nella nota del Governo si legge come il CdM abbia convenuto su queste date per l’indizione: “Su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’ nonché, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della Repubblica”.

Inoltre, nel comunicato stampa di Palazzo Chigi in merito alla data per il referendum sul taglio dei parlamentari si fa riferimento a come la coincidenza tra questi due turni elettorali è in piena conformità con quanto disposto: “Dall’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio”.