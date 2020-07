Salvini non sa nulla, è pavido e arrogante: il paragone di Di Battista con il Geometra di Fantozzi.

Matteo Salvini come il geometra Calboni, il collega millantatore celebre di Fantozzi nei film cult italiani. Il paragone arriva direttamente da Alessandro Di Battista che, su Facebook, non lesina critiche al leader della Lega. L’occasione è l’atto di “sciacallaggio” nel post-alluvione di Palermo: il senatore in quota Carroccio, infatti, subito dopo l’annuncio della bomba d’acqua nel capoluogo siciliano si è lanciato in un’invettiva contro il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

“A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua – ha scritto Matteo Salvini sui social -. Onore e grazie alle Forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori impegnati fin da subito nel salvare le persone intrappolate all’interno delle macchine.

I palermitani non meritano tutto questo”.

Di Battista paragona Salvini al geometra di Fantozzi

Ed è da questo spunto che ha preso vita l’ennesimo attacco di Di Battista nei confronti del leghista.

“Caro Matteo – esordisce l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle – ti ricordi il Geometra Calboni, il collega millantatore di Fantozzi, quello che si sentiva importante ma che non contava nulla, che metteva bocca su tutto, falso come Giuda, pavido di fronte al mega Direttore galattico e arrogante con i disgraziati? Ecco quello sei tu in versione cafona”.

Per Alessandro Di Battista, inoltre, Salvini non è altro che un ‘ca**aro’ perché: “Ti danno dello sciacallo ma pure gli sciacalli sanno riflettere”.





L’obiettivo di Salvini sarebbe quello di raccogliere voti in acque torbide. E Dibba ribadisce: “Ti attaccavo quando eri potente, ora provo quasi compassione per te.

Ami il cemento ma parli di alluvioni. Detesti l’ambiente ma vuoi fare quello che sta dalla parte delle vittime delle inondazioni. Non sai nulla di nulla, non studi, non hai un’idea, un progetto a parte quello di convincere qualcuno a schierarsi contro le vittime e dalla parte dei carnefici. Parli solo di immigrazione ma te la fai sotto a prendere posizione contro i ‘potenti’ che, con le loro scelte, provocano i flussi migratori.

Figurati, quando mai te la sei presa con un potente?”.

Salvini e il caso Benetton

Infine, Di Battista denuncia il silenzio di Salvini sul caso Benetton ribadendo come il leader della Lega si professi anti-sistema ma non sia mai andato, realmente, contro un potente: “Fai l’anti sistema con un ‘cuoppo’ in mano o ingozzandoti di casoeûla o gnocchi di semolino ma sei solo un pavido, l’ennesimo politico pavido che ama gli effetti dei drammi per poter lucrare ma che non riesce ad affrontare le cause perché non ha idee e soprattutto teme schierarsi contro quelli forti. Il dramma è che ti prendono troppo sul serio, come Fantozzi con Calboni ma ricorda, alla fine anche Fantozzi dimostra dignità, Calboni no!”.