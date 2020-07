Arriva la lettera di risposta da parte di 500 ristoratori, accusati di pigrizia dalla viceministra Laura Castelli.

Continua la querelle a distanza tra la viceministra M5S Laura Castelli e la categoria dei ristoratori che hanno voluto controbattere con una lettera: “Basta scuse, non tolleriamo più scivoloni”. In un servizio del Tg2 l’esponente del M5S aveva pronunciato parole riprovevoli nei confronti dei ristoratori in sciopero.

Ristoratori contro Laura Castelli. la lettera

Arriva la risposta da parte di 500 ristoratori che attraverso una lettera hanno voluto replicare alle dichiarazioni rilasciate dal viceministro del m5S Laura Castelli.

Continua così la polemica a distanza tra le due fazioni, nonostante lo staff della viceministra abbia tentato di smentire le parole attribuitele: “I ristoranti? Chiudano. Pochi clienti, trovino un altro lavoro. Non hanno più clienti? Allora cambino mestiere. Siete in crisi? Cambiate lavoro“.

“Basta scuse e insulti”

“Se si sbagliano i tempi ed i modi si fa danno. Per noi il commento del viceministro al servizio mandato in onda dal TG2 è Bocciato. Non siamo più disposti a scusare, a capire o giustificare”, questo è l’incipit della lettera.

“Siamo diventati intolleranti a questi scivoloni televisivi che mettono alla gogna mediatica un intero comparto. Ci hanno dato dei pigri, dei rivoluzionari, multati e adesso anche degli incapaci“, si legge ancora nella lettera.





Nessuna conversione

I ristoratori scrivono che “da quando è cominciata l’era dell’impresa 4.0 avete propinato alle aziende digitalizzazione, robotica, e-commerce, app tecnologiche, ecologia, monopattini, delivery e tanto altro, ma nulla di tutto questo rappresenta l’essenza dei principi fondamentali della ristorazione fatto di ospitalità, accoglienza e relazione“.

In conclusione, ecco l’appello alla viceministra: “Caro ministro Castelli non abbiamo bisogno di aiuti per cambiare modo di fare le nostre attività. Non si risolve il problema invitando aziende non convertibili a convertirsi in altro. In questo momento non abbiamo bisogno di sentirci dire nulla di tutto questo, abbiamo bisogno che turismo e mobilità torni a vivere nelle nostre vie“.