Bypassato l'obbligo di quarantena per chi arriva da Paesi extra-Ue per Francesca La Marca, deputata Pd.

Arrivata dal Canada in Italia, in piena pandemia da Coronavirus, Francesca La Marca ha evitato la prassi della quarantena poiché “deputata”. Lo ha ammesso, candidamente, la diretta interessata – eletta in quota Pd – in una recente intervista al Corriere della Sera.

Eletta per la seconda volta a Montecitorio nel 2018, circoscrizione esteri, il 12 luglio, in seguito allo stop per il lockdown da Coronavirus, La Marca è ritornata in Italia per svolgere l’attività parlamentare. Come ricostruito, la Dem parte alla volta di Roma direttamente da Toronto e il 13 luglio atterra a Fiumicino. Nell’edizione cartacea de Il Giornale di domenica 19 luglio, si evidenzia come il giorno successivo al suo arrivo Francesca La Marca, anziché mettersi in quarantena, si è presentata direttamente alla “Commissione esteri” a Montecitorio.





Francesca La Marca evita la quarantena

La deputata Dem spiega perché non si è sottoposta al regime di quarantena previsto nel caso di persone provenienti da Paesi Extra-Ue come stabilito dal Governo Conte. “Quando sono arrivata a Fiumicino – racconta Francesca La Marca – un carabiniere mi ha detto che non dovevo fare la quarantena in quanto deputata e che avrei potuto bypassare questo passaggio in virtù della mia attività lavorativa”.

La deputata canadese rivela di aver già fatto un primo tampone (risultando negativa) e che successivamente ne farà un altro per accertare la sua condizione di salute.

La Marca spiega che è ritornata non per piacere ma per senso civico e di dovere: “Sono tornata a Montecitorio con grande senso del dovere. Ripeto – prosegue la Dem nel suo sfogo – se fossi stata menefreghista avrei trascorso tutto agosto in panciolle in Canada, e poi con molta calma, sarei rientrata nella Capitale a settembre.

E invece sono qui sul pezzo”.