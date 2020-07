Ironia da parte di Salvini sui sondaggi secondo cui Conte sarebbe il Premier più apprezzato: come fantasy ha affermato di preferire Topolino.

Ai margini di un presidio al mercato coperto di via Isernia al quartiere QT8 di Milano, Matteo Salvini ha ironizzato sugli ultimi sondaggi Demos per Repubblica che danno Giuseppe Conte come Premier più apprezzato degli ultimi venticinque anni.

Salvini su Conte Premier più apprezzato

“Non leggo i sondaggi. Se voglio il fantasy leggo Topolino“, ha affermato il leader della Lega che ha sempre dichiarato di non credere ai sondaggi sugli indici di popolarità del Presidente del Consiglio. Non ha poi mancato di attaccare anche il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, rea a suo dire di non aver ancora spiegato a studenti, insegnanti e famiglie come, quanto, per quante ore e per quanti giorni riaprirà la scuola.

Critiche anche per il viceministro pentastellato Laura Castelli, definita indegna, per la sua uscita sui ristoratori. “In qualsiasi paese europeo a queste due signore, non in quanto donne, ma in quanto incapaci, sarebbero già state licenziate in tronco“, ha dichiarato. Dalla sua città, Salvini non si è risparmiato nemmeno nei confronti del sindaco Beppe Sala che secondo lui starebbe usando Milano per fare carriera politica a livello nazionale.

“Io vorrei fare l’esatto contrario, amare Milano prima di dedicarmi a un pochino di riposo. Milano non è un trampolino, non è un tram da usare per altri obiettivi nazionali“, ha affermato ribadendo di tenersela nel cuore ma di voler prima tornare al governo della nazione. Il riferimento è alle parole del primo cittadino che aveva giudicato svilente l’intenzione del leader leghista di candidarsi a sindaco della città solo a fine carriera.