Le dichiarazioni del ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul Recovery Fund e sul futuro politico del premier Giuseppe Conte.

Quale sarà il futuro politico del premier? A parlarne è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che replica a chi vede già Giuseppe Conte come possibile leader del M5S. Al riguardo, Di Maio ha spiegato: “Ora giù le tasse e piano industriale verde.

Conte capo 5S? Si iscriva al Movimento”. Nel corso dell’intervista, il ministro degli Esteri ha parlato, inoltre, di “un accordo che mette al centro il futuro delle giovani generazioni e non gli interessi di qualche stato” e di “un piano di riforme concreto e ambizioso”.

Di Maio sul futuro di Conte al M5S

Luigi Di Maio, in un’intervista a Repubblica, ha commentato il futuro politico di Giuseppe Conte come eventuale leader del M5S: “Questo deve chiederlo a Conte, da parte mia le dico che sarei molto felice se scegliesse di iscriversi al Movimento”.

Tuttavia, il ministro degli Esteri ha specificato che l’attuale premier sarebbe un elemento prezioso su cui poter contare. Riguardo la ripartenza, secondo il pensiero di Di Maio bisognerebbe ricominciare dalle imprese: “Tutto il mondo produttivo”, in quanto “la nostra economia non può reggere i tempi della burocrazia europea”. Il ministro ha poi chiarito: “Se non diminuiamo il carico fiscale i consumi non ripartono”.

Il traguardo del Recovery Fund

Intanto, Luigi Di Maio si sta godendo la vittoria al Consiglio Europeo che ha portato all’accordo sul Recovery Fund.

Il ministro degli Esteri ha affermato al riguardo: “Quando vinci una partita il merito è di tutta la squadra, anche di chi sta dietro le quinte”. All’insegna dello spirito di squadra, il titolare della Farnesina ha fatto comprendere che il risultato dipende dal collettivo, rappresentato dal premier Conte che, a detta di Di Maio, ha agito in maniera determinata battendosi “con tutta la delegazione italiana e il corpo diplomatico”.