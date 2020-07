In vacanza ad Ischia assieme ad alcuni amici, Maria Elena Boschi è stata immortalata su uno yacht.

La capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi, è stata fotografata a bordo di un piccolo yacht al largo dell’isola di Ischia. A postare lo scatto in questione Lorenzo Crea, giornalista professionista, direttore di Retenews24 e di Gt Channel. A corredo dello scatto la seguente didascalia: “Che bella cosa…l’Amicizia!“. Un ringraziamento rivolto proprio alla Boschi, con il post che è stato rimosso dal profilo poco dopo la pubblicazione. La foto in questione, però, aveva già iniziato a fare il giro del web.

Lo scatto in questione non è l’unico che ritrae la capogruppo di Italia Viva in vacanza. La stessa Maria Elena Boschi, infatti, ha condiviso una serie di scatti su Instagram mentre trascorre le vacanze sull’isola. A corredo degli scatti la seguente didascalia: “Non avevo mai vistato Ischia: che luogo incantato.

Che isola meravigliosa! Felice di aver condiviso un weekend di relax e cultura con gli amici #Ischia”.