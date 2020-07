Il Premier Conte è atteso alle 12 in Senato e alle 16 alla Camera per pronunciare l'informativa relativa al Recovery Fund.

Dopo essere tornato da Bruxelles e aver incontrato il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il Premier Conte sarà chiamato ad un’informativa al Parlamento per riferire dell’accordo ottenuto in sede europea sul Recovery Fund.

Informativa di Conte sul Recovery Fund

I discorsi del Presidente del Consiglio si svolgeranno rispettivamente alle 12 in Senato e alle 16 alla Camera. Come di consueto sarà possibile ascoltarli in diretta sui suoi profili social nonché sui canali YouTube di Palazzo Madama e Montecitorio. Il fulcro dell’informativa, a distanza di una settimana da quella che aveva preceduto il Consiglio Europeo, riguarda i dettagli dell’accordo siglato con gli altri 26 paesi dell’Unione.

Al centro della comunicazione ci saranno in particolare i fondi del Next Generation Eu, le tempistiche delle sovvenzioni e gli impegni che l’Italia dovrà mantenere per poter avere a propria disposizione i 209 miliardi a lei destinati. Una cifra che, aveva già spiegato prima di lasciare la capitale belga, consentirà al nostro paese “la possibilità di ripartire e cambiare volto“.

Per presentare all’Europa il programma di interventi ci sarà tempo fino ad ottobre, ma già da subito il governo punta ad istituire una task force per costruirlo. “La sua costruzione, al di là di uno staff che ha già lavorato al piano di Rilancio, sarà una delle priorità che andremo a definire in questi giorni perché dovrà partire al più presto“, aveva spiegato il ministro Gualtieri. Non sembra all’ordine del giorno il tema Mes, uno dei più divisivi all’interno della maggioranza, che probabilmente Conte eviterà di trattare in Parlamento.

Già il giorno precedente aveva affermato che non era obiettivo dell’esecutivo usarne i fondi, posizione differente da quella del Partito Democratico.