In Senato il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato l'accordo preso da Conte a Bruxelles, incassando i fischi dalla maggioranza.

Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto in Senato, commentando ironicamente l’accordo preso a Bruxelles dal premier: “Se volete dire che Giuseppe Conte è migliore di Papa Francesco, ditelo voi”. Pioggia di fischi per il leader che sbotta: “Abbiamo ascoltato, ora basta“.

Salvini su Conte: “Meglio del Papa”

Nella giornata di mercoledì 22 luglio il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto in Senato, in risposta all’informativa di Conte, alla luce dell’accordo preso a Bruxelles sul Recovery Fund. In un estratto del suo discorso, Salvini non ha risparmiato battute ironiche e polemiche: “Se volete dire che Giuseppe Conte è migliore di Papa Francesco, ditelo voi. Se noi abbiamo qualcosa da criticare, potremo criticarla in quest’aula visto che la cassa integrazione ancora non l’avete pagata? Possiamo, sottovoce?“.

Durante il suo intervento, il leader della Lega è stato più volte interroto da pesanti fischi provenienti dai banchi della maggioranza, difeso in seguito da Casellati:.”Non è possibile che non si possa esprimere il proprio pensiero. Adesso basta“.





Il leader della Lega è poi tornato a criticare l’accordo raggiunto dai leader europei a Bruxelles: “Noi abbiamo ascoltato in religioso silenzio, ora lasciate parlare chi è maggioranza nel Paese.

Noi parliamo a nome della maggioranza degli italiani“.

“Se c’è qualcosa di buono per l’Italia siamo tutti contenti, lo valuteremo. Questo è il primo caso di un prestito dove l’Italia chiede un prestito, dei soldi suoi, ma gli dicono che i soldi li spendi come lo dico io, se c’è l’ok della Commissione europea. È un prestito un po’ strano“, ha concluso scettico il leader leghista.