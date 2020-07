Mille euro di multa ai senza mascherina per una nuova ordinanza della Campania. Questo è uno dei provvedimenti del in attesa di firma.

Nuova ordinanza per la Campania, multa per chi non indossa la mascherina nei luoghi chiusi o a bordo dei mezzi pubblici, treno compreso. L’ammenda arriva fino a mille euro con obbligo, per i passeggeri, di scendere e rinunciare alla corsa.

Il provvedimento di Vincenzo De Luca che contiene anche questa norma, verrà firmato entro stasera.



Campania, nuova ordinanza alla firma

Questa decisione è stata presa a seguito di un meeting tra il governatore della Campania e l’unità di crisi per l’emergenza Coronavirus.

In merito alla situazione epidemiologica nella regione, con la nuova ordinanza s’invitano le forze dell’ordine a controllare con più rigore i cittadini, dissuadendo gli assembramenti e l’inosservanza delle regole.

Inoltre, chi arriva dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati “non contemplati dall’art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020 e/o previsti dall’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020”, dovrà rispettare una quarantena di 14 giorni, che sia cittadino straniero o italiano.





De Luca preoccupato per la Campania

Esclusi dalla “black list” della Regione Campania, tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, quelli facenti parte dell’accordo di Schengen, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore dalla mezzanotte di oggi, 24 luglio 2020, fino al 31.

Il governatore Vincenzo De Luca si è detto molto preoccupato per i suoi cittadini, pochi rispettano le regole anti Coronavirus. “Dobbiamo essere responsabili e adottare misure rigorose, altrimenti ve lo dico chiaro, non arriviamo a settembre”, ha dichiarato durante una diretta su Facebook.