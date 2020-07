La Azzolina prova il banco singolo che sarà introdotto nelle scuole a settembre per la ripartenza.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ospite di InOnda, su La7, ha provato il nuovo banco singolo con le rotelle il cui utilizzo sarà uno dei tasselli fondamentali della ritorno degli alunni nelle scuole a settembre. “E’ comodo, ci sta anche il vocabolario per le versioni di greco”, ha ironizzato la ministra cercando di porre fine all’ennesima polemica nata sulla presunta scomodità dello strumento.

“E’ stata fatta una polemica stucchevole” ha detto la ministro che ha poi confermato che “non è possibile fare didattica a distanza per tutti gli ordini di scuola al di sotto dei 14 anni, perché avremmo creato problemi enormi alle famiglie”.

Scuola, la Azzolina e il banco singolo

Il banco singolo è stato pensato per permettere il distanziamento tra gli alunni nelle aule scolastiche senza occupare troppo spazio.

La Azzolina li ha definiti “innovativi” sottolineando anche come “questi banchi permettono agli studenti di lavorare in gruppo, di lavorare peer-to-peer (in coppia ndr): le stanno usando, queste sedie, quelle scuole che sono delle avanguardie educative”. Poi spazio ad un aneddoto personale legato al periodo in cui la ministra era ancora attiva nel campo dell’insegnamento: “c’era un insegnante di scienze molto bravo, che creava un apprendimento diverso, facendo spostare agli alunni i banchi tradizionali, vi lascio immaginare il rumore..l’ora dopo, l’insegnante era più tradizione si arrabbiava: ora sarà più semplice”.





La Azzolina si è espressa poi anche sull’annoso tema delle mascherine in aula: “Non ci sono ancora indicazioni precise sull’obbligatorietà dell’uso delle mascherine in classe. Il comitato tecnico-scientifico dirà a fine agosto se sarà necessario usarle. Se sarà così, il fabbisogno c’è”.

“Le scuole – ha poi aggiunto – sono aperte, non sono chiuse in questo momento. Sto girando regione per regione: le scuole sono aperte e stanno lavorando per garantire il distanziamento”.