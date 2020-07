Matteo Salvini, senza mascherina al Senato, si è rifiutato di indossarla nonostante la sollecitazione di un funzionario.

Intervenuto al convegno nella biblioteca del Senato organizzato da Armando Siri e Vittorio Sgarbi sulla situazione coronavirus, Matteo Salvini si è seduto in prima fila senza mascherina, affermando di non avercela e di non volerla indossare.

Salvini senza mascherina

Vedendolo senza protezione, un funzionario del Senato lo ha invitato a metterla.

Questa la replica del leader leghista: “Io non ce l’ho la mascherina, non me la metto“. Nemmeno quando, dopo pochi minuti, un collaboratore gliene ha portata una tricolore, ha indossato il dispositivo. Anche durante il suo intervento si è infatti mostrato contrario alle norme anti contagio tra cui quella di non stringere la mano ma di salutare con il gomito.

Tra i relatori del convegno erano presenti Alberto Zangrillo, che ha ribadito l’inesistenza clinica del coronavirus e il costituzionalista Stefano Cassese che ha affermato la non possibilità di proroga dello stato di emergenza data l’assenza di un’emergenza in Italia.

A dare il proprio contributo anche Marina Gismondo dell’ospedale Sacco di Milano, che ha puntato il dito contro gli effetti che il lockdown. Questo quanto affermato: “I dati dimostrano che in questi mesi sono aumentati i casi di infarto di cardiopatici che per paura non sono andati in ospedale, sono aumentati i suicidi e l’uso di psicofarmaci“. Tra i relatori figurava anche il cantante Andrea Bocelli che non ha potuto non ammettere di essersi sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine.

“Devo confessare pubblicamente di aver disobbedito a questo divieto che non mi sembrava giusto e salutare“, ha dichiarato.