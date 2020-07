Dieci domande che il M5S pone a Fontana sul caso camici in Lombardia, ma con cui di riflesso accusa la Lega di Matteo Salvini.

In un lungo post su Facebook, il M5S elenca una serie di domande e ragionamenti interni destinati al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che colpiscono di riflesso l’intero operato della Lega. Il partito invita Fontana alle dimissioni volontarie.

Caos Fontana, le domande del M5S

Sul suo profilo Facebook, il M5S ha deciso di incalzare il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana con precise domande e frecciatine che di riflesso colpiscono l’intera Lega e Matteo Salvini.

“Perché la Regione Lombardia ha chiesto con affidamento diretto la fornitura di camici proprio alla società del cognato e della moglie di Attilio Fontana? Perché Fontana, Governatore di una regione italiana, possiede un conto in Svizzera, sul quale nel 2015 Fontana aveva fatto uno ‘scudo fiscale’ per 5,3 milioni detenuti fino ad allora da due ‘trust’ alle Bahamas?”.

Paradisi fiscali e dimissioni

In merito ai paradisi fiscali, il M5S rincara la dose cola seconda ondata di domande: “E proprio in merito ai paradisi fiscali, Fontana la pensa come il suo leader Matteo Salvini che nel 2015 tuonava sui social contro chi deteneva milioni sui conti in Svizzera mentre sembra aver cambiato opinione quando un’indagine coinvolge un leghista? Perché Fontana deteneva milioni di euro, frutto a quanto pare di un’eredità, depositati in paradisi fiscali”.

Infine, un invito alla coerenza e alle dimissioni:”Per quale motivo davanti al Consiglio Regionale, ha taciuto sul trust alle Bahamas? Perché Fontana ha cambiato versione da un giorno all’altro e ha mentito spudoratamente ai cittadini? Perché non prende atto del suo fallimento e si dimette immediatamente liberando i cittadini lombardi e salvando la reputazione e l’immagine della Lombardia?“.