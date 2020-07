Per ottenere la proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre Conte interverrà sia al Senato che alla Camera.

Inizia l’iter per la proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre a causa della pandemia Coronavirus. Nella giornata di martedì 28 luglio, il Premier Conte interverrà a Palazzo Madama, Senato, per avviare la procedura che porterà a uno slittamento della misura che andrebbe a scadenza naturale giorno 31 luglio.

L’obiettivo, dunque, è quello di prorogare sì lo stato d’emergenza da Coronavirus, ma dare garanzie al Parlamento con alcuni “paletti”. La richiesta arriva dalle stesse correnti di Governo rappresentate dal Pd e da Italia Viva. Intanto, Conte interverrà al Senato martedì 28 luglio alle ore 16.30 e mercoledì 29, alle 9.30, alla Camera.



Proroga stato di emergenza al 31 ottobre

Non dovrebbero esserci particolari preoccupazioni per ottenere la proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre anche perché senza sarebbe difficile poter garantire continuità all’attività di contenimento del Coronavirus. Certo, c’è da risolvere il nodo opposizione: il fronte Meloni – Salvini è apertamente contrario a questa proroga. Per questo motivo, il Premier Conte è stato costretto a richiedere un supplemento di analisi,con un parere dell’Avvocatura dello Stato, in vista del passaggio parlamentare.





Scettici anche Partito Democratico e Italia Viva. Per esempio, i DEM chiedono di inserire un decreto che fissi il perimetro in cui si muoverà il governo. Italia Viva, invece, vorrebbe accorciare questa proroga a settembre fissando il termine ultimo alla vigilia dell’election day (il weekend del 20-21).

Si prospetta una settimana decisiva per Conte che dovrà mediare tra le parti al fine di poter vivere un mese di agosto ‘tranquillo’.