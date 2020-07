Mascherina in classe? La Azzolina prende tempo e rimanda la decisione a ridosso dell'apertura della scuola.

Poco più di un mese e in Italia ricomincerà la scuola e, mai come quest’anno c’è grande attesa per la riapertura dei cancelli. L’emergenza coronavirus ha posto sull’istruzione e sulla titolare del dicastero di riferimento, la ministra Lucia Azzolina, un tassello fondamentale su cui potrebbe giocarsi la possibilità che l’esecutivo Conte continui o meno il suo percorso verso la fine della legislatura nel 2023.

I dubbi, però, sono ancora molti. Non ci sono, ad esempio, certezze sui tanti discussi ingressi scaglionati e su come dovranno essere divisi i ragazzi e i bambini nelle varie aule. Altro nodo da sciogliere è poi quello dei banchi monoposto, tanto sponsorizzati dal ministero, ma che ancora non ci sono materialmente e potrebbero non essere pronti a settembre. C’è poi il tema del concorsone per i docenti e la rissosa questione della mascherina in classe.

Scuola, la Azzolina sulla mascherina in classe

Intervenuta ai microfoni di Rtl 102.5, l’inquilina del ministero di Viale Trastevere ha detto: “Sulla questione mascherine in classe, il comitato tecnico scientifico del Ministero si aggiornerà in agosto, si deciderà considerando la curva epidemiologica”. Una decisione rimandata a quando si avranno dati più recenti e soprattutto prossimi alla riapertura dei cancelli degli istituiti scolastici che la ministra conferma per il 14 settembre.

“Dal primo settembre partiranno i recuperi per chi è più in difficoltà o per potenziare gli apprendimenti di chi è già bravo – ha detto l’Azzolina – poi il 14 la scuola ricomincia in presenza”.





Meno di una settimana dopo la ripresa dell’anno scolastico si andrà al voto, motivo per cui la ministra dell’Istruzione persa ad un trasloco dei seggi elettorali: “Bisognerebbe trovare seggi alternativi alle scuole, non so se ce la faranno a ricollocare 55mila seggi per il 20 settembre”.