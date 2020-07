Elsa Fornero ha ricevuto il libro di Costantino della Gherardesca che ha imbarazzato il marito.

Pomeriggio bizzarro per Elsa Fornero. La ex Ministro del Lavoro, attualmente è impegnata nel nuovo programma condotto da Costantino della Gherardesca in onda su Rai 2. Proprio dal conduttore di Pechino Express, acquistato adesso da Sky, la ministra ha ricevuto il suo libro, “La religione del lusso» — «confessioni autobiografiche e imbarazzanti dietro le quinte del mondo dello spettacolo”.

Come lei stessa ha dichiarato, il libro, edito Rizzoli, ha sconvolto la sua tranquillità familiare. “L’ altro giorno Costantino della Gherardesca mi ha mandato a casa il suo ultimo libro. Lo apro, c’è anche una bella dedica, lo metto da parte col proposito di dargli un’occhiata. Finisce nelle mani di mio marito, che lo apre prima di me. Lui mi dice: “Elsa, ma questo libro?”. E io, “me l’ha mandato l’autore, guarda c’è anche una bella dedica…”.

La scoperta di Elsa Fornero

Il motivo che ha creato tanto imbarazzo nella coppia accademica formata dalla Fornero e dal marito Mario Dettaglio, è uno degli argomenti di cui parla il libro: il sesso.

Così ha continuato la professoressa. “Elsa, questo libro parla anche di sesso”. Sono rimasta un po’ così, sa, non me l’aspettavo. Abbiamo così poco tempo nella vita che uno, se proprio deve leggere un libro, magari non legge un libro che parla di sesso. Non trova?». La Fornero sta partecipando ad un nuovo game show proprio con Costantino “Resta a casa e vinci”. Si tratta di un quiz in cui il concorrente, per vincere il montepremi, deve rispondere alle domande poste da alcuni esperti.