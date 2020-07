Sul caso Open Arms pronto il voto del Senato: Salvini attende con ansia. Gli aggiornamenti di giovedì 30 luglio.

Giovedì 30 luglio giornata cardine per Matteo Salvini che dovrà scoprire se gli toccherà andare o meno a processo per il caso Open Arms. Deciderà il Senato. Pronto il voto sul leader della Lega che, però, si dice tranquillo e fiducioso.

Anche perché, secondo il senatore del Carroccio, ad appoggiarlo ai tempi del blocco della nave Ong c’era anche il Movimento 5 Stelle, lo stesso partito che adesso vorrebbe mandare Salvini a processo. L’ago della bilancia è rappresentato da Matteo Renzi che, invece, prima di votare vuole leggere approfonditamente le carte. Intanto, Giulia Bongiorno – ex ministro della Pubblica Amministrazione in quota Lega – difende apertamente il segretario del Carroccio.

Open Arms: il voto al Senato su Salvini

Per evitare il processo sul caso Open Arms, Salvini ha bisogno della maggioranza assoluta, ovvero il voto di 160 senatori (non 161, dal momento che vi sono due seggi uninominali vacanti a seguito di decessi) al Senato. Un obiettivo che al momento sembra utopico per il Carroccio: sono pronti a sostenerlo Lega (63 senatori), Forza Italia (56) e Fratelli d’Italia (17), per un totale di 136 voti.

Tutte le altre forze – M5S (95), Pd (35), Leu (5) – voteranno a favore del processo. Ed è per questo che l’ago della bilancia è rappresentato dai renziani: Italia Viva conta 18 senatori che potrebbero decidere di esprimersi contro il procedimento. Se i renziani dovessero decidere di appoggiare Salvini, al leader della Lega mancherebbero 6 voti che potrebbe trovare, senza grossi problemi, tra i 33 senatori del Gruppo Misto.

Il pensiero di Matteo Salvini

“Il voto su Open Arms? Sono assolutamente tranquillo e sereno, le carte parlano chiaro. Vado in quell’Aula a testa alta” ha spiegato il leader della Lega Matteo Salvini. Per il Capitano non c’è bisogno di alcun appello perché “mi aspetto che i senatori votino in coscienza e voglio vedere se i Cinque Stelle diranno che erano d’accordo, come è scritto nero su bianco, o se vogliono andare avanti con un processo politico“.

I senatori, dopo il voto contrario della Giunta per le autorizzazioni, dovranno esprimersi in maggioranza per decidere se Salvini dovrà affrontare il tribunale dei ministri di Palermo.