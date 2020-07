Il video del discorso al contrario e i meme che ironizzano sulla veemenza del discorso alla Camera di Giorgia Meloni conquistano i social.

Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera non è bastato a impedire che lo stato di emergenza venisse prorogato al 15 ottobre, ma la sua versione al contrario ha sicuramente avuto un grande successo social. Tantissimi gli utenti che in poche ore hanno condiviso l’invettiva della leader di Fratelli d’Italia, particolarmente adirata e decisa nel contestare il governo Conte, in versione reverse.

Meloni, successo social del discorso al contrario

Ad apprezzare la fantasia del web è stata la stessa Meloni (come nel caso del tormentone “io sono Giorgia”), che ha condiviso sui propri profili social alcuni dei “tanti meme nati dalla genialità della rete”, promettendo di “mantenere la calma, forse, in futuro.

Va bene, è vero, ieri mi sono arrabbiata parecchio”.