La vicesindaco Pd contro Salvini: lo scontro sulla spiaggia di Milano Marittima.

Cominciano nel segno della polemica le vacanze del segretario della Lega Matteo Salvini che in spiaggia a Milano Marittima ha avuto uno scontro con la vicesindaco del Pd Veronica Proserpio. Quest’ultima si è avvicinata al senatore, come al solito intento a fare selfie con le persone, e con un bel sorriso gli ha detto: “Rovina il nome di questa bellissima città”.

Salvini, abituato alle critiche continue le risponde: “Fatti un bagno che ti rilassi” a cui ha fatto seguito la replica della Proserpio: “Sono rilassatissima, sono in vacanza da 15 giorni”.



Salvini, scontro in spiaggia con la vicesindaco Pd

L’intera scena è stata ripresa dalla vicesindaco che ha poi provveduto a diffondere il video sul suo profilo Facebook personale commentando con: “Non ce l’ho proprio fatta. Mi avvicino sorridendo al cazzaro verde e gli dico di vergognarsi per le sue esternazioni… Il seguito è nel video!!!”.

Il gesto della Proserpio è stato elogiato dal sindaco Barbara Zuccon, vicina a Fratelli d’Italia, ma parte della stessa lista civica della dem: “Veronica ha fatto bene – ha spiegato il primo cittadino – Se fossi stata presente il video non sarebbe finito in quindici secondi. Anch’io pur essendo distante dal Pd non amo le esternazioni di Matteo Salvini. Non tollero i suoi comportamenti, come non mettere la mascherina”. Alleanza locale, quella tra Pd e FI, che di sicuro non rispecchia la scenario nazionale, ma che sottolinea come nell’ultimo periodo i problemi per la Lega siano fortemente aumentati.

L’autorizzazione a procedere su Salvini per il caso Open Arms, il calo dei consensi in favore proprio di Fratelli d’Italia e un atteggiamento negazionista nei confronti del coronavirus non apprezzato da molti italiani.