Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 3 al 9 agosto 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno questi parametri dal 3 al 9 agosto 2020 secondo il suo oroscopo settimanale.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni del suo oroscopo relativamente al periodo settimanale compreso tra il 3 e il 9 agosto 2020. Qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 3 al 9 agosto 2020

Ottima settimana per i nati sotto i segni di Toro Leone, Vergine, Capricorno e Pesci, tutti quotati con cinque punti su cinque. Buon periodo in generale anche per gli altri: nessuno ha un punteggio inferiore a tre su cinque.

Ariete

Le coppie separate sono arrivate alla resa dei conti mentre quelle che si vogliono bene devono fare due calcoli. Forse per la stanchezza eccessiva o per i grani problemi di lavoro maturati di recente, da parte di uno dei due c’ stato qualche dissenso che bisogna superare al più presto.

Toro

Si tratta di un cielo interessante con pianeti importanti a favore. Nelle coppie in cui si programma da tempo un matrimonio oppure una convivenza, questo è il momento giusto per agire. Quanto al lavoro, gli accordi sembrano migliori e potrebbe anche arrivare una buona chiamata entro ottobre.

Gemelli

Venere questa settimana esce dal segno, anche se comunque questo non comporta la fine di un amore bensì un resoconto di quello che è accaduto.

Lavorativamente i nuovi progetti sono interessanti ma la partenza sembra piuttosto lenta.

Cancro

Nel corso dei prossimi giorni Venere entra nel segno e questo è un elemento di grande energia. Affrontare le difficoltà sembrerà più facile e sarà possibile vivere nuove emozioni: si raccomanda dunque a tutti i single di farsi notare.

Leone

Agosto e settembre sono mesi importanti per chi è rimasto solo e ha intenzione di recuperare. Sarà una settimana positiva per le coppie che ancora stanno insieme e anche dopo una separazione si potrà trovare un buon accordo.

Vergine

Finalmente Venere non sarà più contraria e arriverà la fase di recupero di cui si aveva bisogno: il fatto che il cielo torni favorevole è decisamente piacevole e promettente e già da questa settimana l’intesa di coppia potrà essere recuperata.

Bilancia

Le scelte fatte da marzo in poi non sono state gratificanti, ancor più se ci si è imbarcati in una storia con una persona legata o troppo lontana. Ecco perché ci vuole molta pazienza in questo mese che segnerà una sorta di punto di passaggio tra il passato e il futuro.

Scorpione

In questi giorni è opportuno mostrare il meglio di sé, anche perché Venere torna attiva. Con un cielo così si ottiene in base a ciò che si desidera è dunque importante aprirsi un po’ di più perché a volte per paura di sbagliare si gioca troppo in difesa.

Sagittario

Anche le coppie che hanno vissuto disagi potranno recuperare un po’ di interesse, a meno che non si sia perso davvero troppo in termini di stima e amore reciproco. Sul campo professionale bisogna pensare ad un recupero in vista dell’autunno.

Capricorno

Quello di agosto sarà un mese importante perché metterà finalmente in luce tutte le positività di un rapporto e anche i problemi. Sul lavoro, chi vuole cambiare occupazione può iniziare a cercare altrove ma è sempre meglio essere prudenti.

Acquario

Contano molto le relazioni sociali e quindi bisogna anche guardarsi intorno. Questo oroscopo porta emozioni speciali con Marte in ottimo aspetto che risveglia la passione fisica. C’è anche un brivido in più quando lunedì la Luna sarà nel segno.

Pesci

Finalmente Venere inizia un transito importante e gli incontri che si fanno in questo periodo sono liberatori. Le persone che hanno vissuto una separazione devono andare oltre e liberarsi di qualche fantasma del passato.