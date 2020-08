Matteo Salvini invita il ragazzo a togliersi la mascherina, ma quest'ultimo decide di tenerla.

Matteo Salvini ha presenziato alla Festa della Lega a Milano Marittima, facendo salire sul palco un ragazzo e invitandolo a togliersi la mascherina. Il ragazzo però ha rifutando il consiglio del leader della Lega, indossando il dispositivo di protezione sanitario.

Non è il primo gesto di ribellione da parte del segretario del Carroccio.

Salvini consiglia a ragazzo di togliersi la mascherina

Il Leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato alla Festa della Lega organizzata a Milano Marittima, e ha voluto parlare di scuola invitando sul palco un ragazzo, consigliandogli di togliersi la mascherina, se lo avesse ritenuto opportuno.

Prima di esprimere il suo parere sulle nuove disposizioni attuate dal Ministro Azzolina, il ragazzo però ha stupito tutti, rifiutando il consiglio del segretario del Carroccio, tenendo indossata la mascherina, visto che entrambi si trovavano a meno di un metro di distanza sul palco.





Recidivo

Ancora una volta Matteo Salvini torna al centro del ciclone per la questione delle mascherine indossate in pubblico. Sul palco, ancora una volta il leader della Lega non indossava la mascherina, e per molti questo ha rappresentato l’ennesimo gesto di ribellione.

Ricordiamo che solo lo scorso 27 luglio l’ex Ministro degli Interni aveva presenziato alla conferenza tenuta in Senato dal titolo “Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti” senza la mascherina.

In aggiunta, durante il suo intervento, il leader della Lega aveva così commentato il suo gesto: “Non ho la mascherina e non la indosso. Il saluto con il gomito rappresenta la fine della specie umana. Anche a costo di commettere reato, io stringo la mano“.