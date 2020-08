Sondaggi politici elettorali oggi: lieve crescita della Lega, calo Pd

Nei sondaggi politici elettorali del TgLa7 la Lega recupera di pochi decimali rispetto a sette giorni fa, mentre il Pd subisce un lieve calo.

Nei sondaggi politici elettorali di oggi 3 agosto mandati in onda dal TgLa7 si registrano lievi variazioni per gran parte dei principali partiti italiani, con la Lega che torna a crescere dopo diverse settimane di calo dei consensi. Per la precisione, il partito di Matteo Salvini guadagno lo 0,2% mentre il Pd perde invece lo stesso numero di decimali.

Fratelli d’Italia guadagna invece lo 0,3% rispetto a sette giorni fa, raggiungendo quota 14,2%, con Forza Italia che però perde lo 0,2%. Il crescita invece il M5s che guadagna quasi mezzo punto percentuale.