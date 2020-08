L'attacco dell'ex sindaca alla Meloni: "La cattiveria la sta facendo diventare calva".

Il discorso alla Camera di Giorgia Meloni per evitare che il governo prorogasse lo stato di emergenza ha avuto un discreto successo sui social, grazie soprattutto alla veemenza con cui la leader di Fratelli d’Italia pronunciava le sue parole.

Un terreno fertile per gli amanti dei meme e della comicità, tant’è che il video con il discorso al contrario ha ricevuto tantissimi apprezzamenti. Anche la politica ne approfitta ed ecco che la ex sindaca di Rho, Paola Pessina, ha attaccato la Meloni pubblicando su Facebook una foto del discorso, commentando: “Giorgia Meloni sta diventando calva. L’eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti”.

L’ex sindaca sulla Meloni: “È calva”

È stata la stessa Giorgia Meloni a condividere il pensiero dell’ex sindaca per cercare di sfruttare l’attacco ricevuto a proprio vantaggio. Su Twitter la leader di Fratelli d’Italia ha scritto: “Mi dicono che questa signora sarebbe vicepresidente di un’organizzazione filantropica, ex sindaco (di sinistra) di Rho e docente. Non mi interessano gli insulti sul piano fisico, tuttavia leggere frasi del genere da chi dovrebbe essere d’esempio lascia un po’ delusi e perplessi”.

Mi dicono che questa signora sarebbe vicepresidente di un’organizzazione filantropica, ex sindaco (di sinistra) di Rho e docente. Non mi interessano gli insulti sul piano fisico, tuttavia leggere frasi del genere da chi dovrebbe essere d’esempio lascia un po’ delusi e perplessi pic.twitter.com/81bKLuZf8p — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 3, 2020





Un scambio di battute al veleno tra le due, con la Pessina che al momento non ha ancora replicato alla risposta della Meloni.