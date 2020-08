Speranza ha ribadito la necessità di continuare a rispettare il distanziamento di 1 metro anti coronavirus nei luoghi chiusi.

Durante il question time alla Camera dei Deputati, il ministro Roberto Speranza ha ribadito che ancora per tutto agosto resterà in vigore il distanziamento di almeno 1 metro nei luoghi chiusi, compresi autobus e treni, per limitare la diffusione del coronavirus.

Eccezioni potranno essere fatte nel caso in cui il Comitato tecnico-scientifico riconosca specifici protocolli di sicurezza come avvenuto per le compagnie aeree dove il sistema di ricambio d’aria permette la deroga alle distanze.

Coronavirus: Speranza sul distanziamento

Il titolare del dicastero della Salute ha specificato che la recente ordinanza che reintroduce il distanziamento sui mezzi di traporto non è legata solo alla vicenda dei treni ma in generale al rispetto delle regole essenziali ribadire nel Dpcm che il governo si appresta a varare.

Consapevole del fatto che ogni scelta restrittiva comporta dei costi e dei disagi, ha sottolineato la necessità di adempiere alle norme per non vanificare il lavoro sin qui fatto.

Tra queste ne ha in particolare ricordate tre: l’utilizzo delle mascherine, la distanza interpersonale di almeno 1 metro e il lavaggio frequente delle mani, tutte da tenere presenti al chiuso.

Speranza ha poi spiegato che, tenendo conto dei dati del Centro europeo per il controllo delle malattie che ha calcolato l’incidenza del coronavirus su 100 mila abitanti, l’Italia è tra i paesi europei che meglio sono riusciti a contenere il contagio. Il suo tasso è infatti pari a 5,7, contro quelli di Germania (8,4), Francia (19), Spagna (53.6) e Romania (75,1).

Ha infine affermato che è in corso un confronto con le Regioni con l’obiettivo di dialogare positivamente e vincere la sfida a cui il paese intero è chiamato.