Matteo Salvini e il nuovo video fatto girare sui social: i commmenti del leader della Lega sul processo Open arms che lo vede protagonista.

Matteo Salvini è protagonista di un nuovo video condiviso sui social in cui afferma: “Avanti a testa alta, amici!”. E poi ancora: “Viva l’Italia, viva la libertà, viva la democrazia”. Il leader della Lega ha ringraziato coloro che lo hanno mandato a processo, in quanto gli avrebbero fatto “un gran regalo”.

Il leader della Lega ha aggiunto che in tribunale ci andrà a “schiena dritta”. Il video rilasciato sui social riguarda il processo nei confronti del segretario leghista riguardo alla questione Open arms. Come si può sentire dal filmato, al termine dell’intervento di Salvini, si scatena uno scrosciante applauso a suo favore. Un applauso che, come afferma Libero Quotidiano: “La dice lunghissima”.

Il video di Salvini: “92 minuti di applausi”

Il video è stato rilanciato da Matteo Salvini con la seguente dicitura: “92 minuti di applausi per il Capitano! Forza Matteo, siamo con te!”. Nel filmato è possibile vedere anche il presidente del Senato Casellati in evidente imbarazzo. A causa dell’applauso duraturo, Casellati ha inizialmente difficoltà nel terminare la seduta.

L’attacco a Conte

Nel corso del suo tour in Liguria, Matteo Salvini ha incontrato alcuni sostenitori in un gazebo a Recco. Il leader della Lega ha scherzato: “Per giornaloni sembra vogliano mettere statua di Conte al posto del Cristo degli abissi”. E poi ancora: “Sarò sfortunato, ma quando vado in giro non incontro mai nessuno che mi dice salutami Conte, Renzi e la Bellanova… mi chiedono tutti di mandarli a casa”.

Salvini ha in seguito annunciato una visita presso il carcere di Marassi, affermando di non andare a visitare i detenuti, ma i poliziotti, che a volte starebbero peggio dei carcerati, a suo dire.

