I sondaggi politici del 5 agosto evidenziano come continui a crescere Giorgia Meloni, Salvini in caduta libera.

I sondaggi politici di martedì 5 agosto confermano un trend che trova riscontro anche in seno al Carroccio: Matteo Salvini sta perdendo colpi. Il Capitano deve guardarsi dagli attacchi dei nordisti (che puntano a una scissione della Lega) e da Giorgia Meloni (leader di Fratelli d’Italia) che continua a crescere nelle preferenze degli italiani.

Proprio a discapito del senatore leghista. Lo conferma anche il sondaggio di Euromedia Research presentato da Alessandra Ghisleri per La Stampa. La coalizione di centrodestra, nelle intenzioni di voto, rappresenta ancora la prima alleanza del Paese sfiorando il 47,4% dei consensi.

Sondaggi politici: Meloni ‘batte’ Salvini

Sebbene la Lega di Salvini sia ancora oggi il primo partito italiano (con il 24,9% delle preferenze) non si può non notare il segno negativo: nell’ultima settimana ha perso l’1,6% dei consensi. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, così come Forza Italia di Berlusconi, sono invece in risalita rispettivamente con un +1,4% e un +0,8%.

Il 58,9% degli elettori italiani è convinto che Lega e Salvini siano in un periodo di crisi e il 61,5% -che si traduce nel 36,2% sul dato nazionale- crede che si tratti di una crisi irreversibile, di una discesa infinita che potrebbe portare a una crisi senza precedenti.

Euromedia Research

Buone notizie, per quanto concerne le altre aree politiche, anche per il MoVimento 5 Stelle che fa registrare un +0,2%. mentre il Partito Democratico (-0,3%) e Italia Viva (-0,5%) soffrono insieme agli altri partiti della coalizione. Attenzione, però al movimento degli indecisi/astensione che fa registrare un netto 39,5%. Numeri alquanto importanti per tutti i leader della scena politica nazionale.