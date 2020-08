Il dpcm in vigore dal 10 agosto dovrebbe aprire alla possibilità di organizzare fiere e crociere: continua invece la chiusura delle discoteche.

Secondo alcune fonti di governo il Dpcm in vigore dal 10 agosto è già pronto e dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di venerdì 7 agosto 2020. Il provvedimento proroga la maggior parte delle misure anti contagio già contenute nelle precedenti disposizioni e ne allenta alcune, dando il via libera a viaggi in crociera.

“L’idea è far ripartire attività fieristiche e navi da crociera“, aveva infatti affermato il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della sua informativa al Senato.

Dpcm dal 10 agosto 2020

Il testo dovrebbe ribadire, tra gli altri, l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi fino alla fine di agosto. Continua il no all’apertura delle discoteche che non dispongono di spazi esterni che i tecnici ritengono ancora luoghi troppo rischiosi per il contagio.

Per quanto riguarda le scuole, il 25 agosto è in programma una nuova riunione del Comitato tecnico scientifico per fare il punto sulle indicazioni da rispettare per l’apertura degli istituti.

Il decreto dovrebbe poi continuare a vietare gli assembramenti nelle sale comuni e far rispettare a bar, ristoranti e sale da gioco le stesse norme anti coronavirus dei locali a terra.

In alcuni casi potrebbe essere chiesta la misurazione della febbre come avviene già da maggio a questa parte.

La decisione definitiva dovrebbe arrivare qualche giorno prima della sua entrata in vigore, al massimo in contemporanea al prossimo Consiglio dei Ministri chiamato ad approvare il Decreto agosto.