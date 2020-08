Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato le novità previste all'interno del Decreto Agosto approvato dal governo.

Nella serata del 7 agosto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indetto una conferenza stampa per presentare tutte le novità previste all’interno del Decreto Agosto da 25 miliardi di euro appena approvato dal governo. Come precisato dallo stesso Conte, il Consiglio dei Ministri riunitosi in serata ha inoltre approvato la riforma che rivede l’ordinamento del Consiglio Superiore della Magistratura e le nuove misure dell’ultimo Dpcm che sarà in vigore dal prossimo 10 agosto fino al 7 settembre.

Decreto Agosto, l’annuncio di Conte

Durante la conferenza stampa, il premier Conte ha specificato le aree di intervento interessate dal decreto: “Con queste misure arriviamo a interventi per l’economia per un totale di 100 miliardi di euro. Sono queste le somme fin qui stanziate dal governo. È un provvedimento con cui principalmente sosteniamo l’occupazione, i lavoratori e le imprese, alleggeriamo le scadenze fiscali per cittadini e imprese, aiutiamo le regioni, gli enti locali e il Sud”.

Nel motivare gli interventi a sostegno dei lavoratori e delle imprese, il presidente Conte ha inoltre citato l’ultimo rapporto Istat relativo ai consumi degli italiani nel mese di giugno: “Gli ultimi dati Istat diffusi ieri certificano che la ripresa dei consumi a giugno c’è stata, ed è stata evidentemente sostenuta anche dalle politiche economiche e social perseguite dal governo”.

Il congelamento delle scadenze fiscali

Tra le misure presentate dall’esecutivo c’è il rinvio di numerose scadenze fiscali per lavoratori: “Rinviamo il versamento del saldo delle varie tasse per tute le partite Iva ad aprile del 2021. […] Esoneriamo dal pagamento della tassa sull’occupazione del suolo pubblico per tutto il 2020 e prevediamo l’abolizione della seconda rata Imu per teatri, alberghi e cinema, a beneficio dei gestori e proroghiamo una moratoria per prestiti e mutui fino al 31 gennaio 2021″.

Prolungamento della cassa integrazione

Presenti anche interventi relativi ai rapporti di lavoro per un totale di 12 miliardi di euro: “Ci saranno altre 18 settimane di cassa integrazione, ma per incentivare la ripresa abbiamo dosato un nuovo intervento che offre un vantaggio per gli imprenditori che richiamano in azienda i lavoratori: quattro mesi di sgravi contributivi al 100%”. Conte ha poi ricordato come per le aziende che usufruiranno cassa integrazione e sgravi fiscali non avverranno licenziamenti: “Non vigliamo lasciare indietro nessuno”.