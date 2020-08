Il M5s perde un altro parlamentare: è il deputato Paolo Lattanzio che lascia i pentastellati per il mancato accordo con il Pd in Puglia.

Anche il deputato Paolo Lattanzio lascia il M5s allungando così la già nutrita lista di parlamentari pentastellati passati al gruppo misto. Alla base della sua scelta ci sarebbe il mancato accordo per le regionali pugliesi tra il movimento e il Pd, scelta a suo dire pari ad annunciare già una sconfitta dell’attuale governatore dei Dem Emiliano, cui è molto vicino.

Paolo Lattanzio lascia il M5s

“Ho consegnato alla presidenza della Camera la lettera con cui comunico la mia uscita dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle”, ha reso noto il deputato, esplicitando il suo dissenso nei confronti della linea politica adottata sul territorio. Una rottura che però non avrà ripercussioni sulla fiducia all’esecutivo, assicura: “Il mio supporto alla linea politica del presidente Conte e del governo rimane fermo e convinto.

Nelle prossime ore illustrerò nel dettaglio tutte le motivazioni“. Lattanzio, stando alle prime indiscrezioni, andrà nel gruppo Misto.

Cronaca di un’addio già annunciato da tempo, visto che già a metà luglio il pentastellato aveva detto al Messaggero: “Sono pronto a lasciare il Movimento se non si troverà un accordo con il Pd in Puglia.

Per me bisogna trovare un’intesa con l’intera coalizione di sinistra. Dunque compresi Leu e i Verdi. Va ripetuto lo schema del governo nazionale presieduto dal premier Conte”. A suo parere, Emiliano “è stato sicuramente il governatore verso il quale il Movimento era all’opposizione, ma è stato anche il primo a raccogliere le istanze grilline. Sicuramente è uno di quei politici con i quali si deve dialogare, come lo era, e lo è, Stefano Bonaccini in Emilia Romagna”.