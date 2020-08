L'ex vicesindaco di Proserpio si sfoga dopo la lite con Salvini: "Pressioni dai piani alti della Lega per arrivare alle mie dimissioni"

La lite con Matteo Salvini ha segnato il destino della vicesindaco Veronica Proserpio, che ora si ritrova fuori dal Comune in cui lavorava e minacciata da seguaci della Lega. In un video, la vicesindaco si sfoga: “Salvini è stato anche educato, sono i suoi seguaci che hanno dato il peggio”.

Lo sfogo dopo la lite con Salvini

“Sono certa che la mia sindaca e il consiglio comunale abbiano ricevuto pressioni dai piani alti della Lega per arrivare alle mie dimissioni”. Così Veronica Proserpio, ormai ex vicesindaco del comune che porta il suo cognome, si sfoga dopo la lite avvenuta con Matteo Salvini in spiaggia a Milano Marittima.

Con lei, il destino è stato severo: le conseguenze della lite con l’ex ministro dell’Interno sono state pesanti. In un attimo, si è ritrovata fuori dal Comune di Proserpio in cui lavorava e investita da una gogna mediatica. Così, in un video, Veronica Proserpio si sfoga, e racconta cosa ha vissuto. “Devo dire che Salvini è stato anche educato -commenta la vicesindaco-. Sono i suoi seguaci che hanno dato il peggio sui social, arrivando a minacciare di morte anche mia mamma e i miei figli, tralasciando tutti gli insulti a sfondo sessuale.

Per questo -aggiunge la Proserpio- ho deciso di presentare denuncia nelle prossime settimane”.





Ex vicesindaco di Proserpio minacciata

Se da parte della Lega è arrivato il peggio, ci si chiede come abbia reagito il suo Pd. “Ho ricevuto attestati di vicinanza da alcuni consiglieri regionali dei 5 stelle -commenta Veronica-.

Ma oltre a pochi messaggi da esponenti locali, a livello nazionale nessuno mi è stato vicino”.