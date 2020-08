Luigi Di Maio è finito di recente al centro delle polemiche per via di uno scatto pubblicato sui social. Ecco cosa è successo.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è finito di recente al centro delle polemiche per via di uno scatto pubblicato sui social. Ecco cosa è successo.

Di Maio senza mascherina

“Una bella serata in compagnia di Andrea Scanzi e tanti altri amici a San Gavino in Sardegna.

Ho avuto il piacere di assistere al suo spettacolo come sempre geniale e diretto, ve lo consiglio. Buona serata a tutti”, sono queste le parole utilizzate dal ministro degli Esteri Luigi di Maio a corredo di uno scatto pubblicato su Facebook. Nell’immagine in questione si vede il ministro in compagnia di altre persone senza distanziamento e senza mascherine.





Uno scatto che non è passato di certo inosservato, destando in poco tempo numerose polemiche. “Cos’è un locale pubblico? Ho sentito di ristoratori multati per non avere fatto rispettare le misure di distanziamento sociale: però quelli non erano amici del ministro. Alla faccia del cambiamento”, ha scritto un utente. Altri hanno aggiunto: “Spero che quel locale venga chiuso, visto che siete senza mascherina, come avete fatto con tanti altri locali. O la legge vale solo per pochi?“, “Ma…

è il ministro di quello stesso governo che ha prolungato lo stato d’emergenza, che impone il distanziamento sociale e che obbliga l’uso delle mascherine? Penoso. Attendiamo che arrivi una bella multa anche al signorino bella abbronzatura”. Ma non solo, “Grazie “ministro”, lei ci da la conferma che distanziamento, museruola e multe sono cose assurde che valgono solo per il povero e stupido popolino, non certo per voi “grandi” uomini e donne che ce le imponete come fossimo i vostri schiavi”.