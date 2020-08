Come già predisposto da altri presidenti di Regione, anche il governatore della Sicilia sta per firmare una nuova ordinanza contro il coronavirus.

In Sicilia il governatore Nello Musumeci starebbe per firmare una nuova ordinanza per contrastare la diffusione del coronavirus. Come già disposto da altri presidenti di Regione, anche Musumeci potrebbe a breve disporre nuove misure di controllo sanitario sui siciliani che rientrano da Malta, Spagna e Grecia.

Musumeci ha avuto un colloquio con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese incentrato anche sulla situazione dei migranti. Il governatore ha ribadito la contrarietà a tendopoli e navi in rada, ricevendo rassicurazioni da Lamorgese.



Coronavirus in Sicilia: l’ordinanza

L’ultima ordinanza sul coronavirus in Sicilia risale ad appena due giorni fa.

In quell’occasione erano stati regolamentati i controlli e gli ingressi nei locali e negli esercizi pubblici, con sanzioni fino al massimo previsto per i trasgressori. Altre misure sanitarie speciali erano state previste per contrastare il diffondersi del coronavirus tra i migranti sbarcati in Sicilia.

Il caso dei migranti

“Niente tendopoli per ospitare i migranti e in caso di altre strutture individuate dal governo centrale serve la preventiva idoneità della locale Asp. – aveva spiegato Musumeci – Nelle more dell’eventuale sottoscrizione di un protocollo di sicurezza sanitaria tra il ministero dell’Interno e la Presidenza della Regione Sicilia, chiesto più volte dallo stesso governatore, nell’ordinanza appena emanata viene disposto obbligo del tampone su ogni migrante sbarcato”.

L’attenzione sui rientri dalle vacanze

La necessità di intervenire nuovamente sull’emergenza coronavirus, stavolta, sarebbe dettata dal rischio di nuovi contagi per i cittadini che rientrano da Malta, Spagna e Grecia per le vacanze estive. Un rischio che è già diventato realtà per territori come la Puglia dove si è registrata un’impennata dei contagi.