Il ministro Francesco Boccia ha convocato una riunione straordinaria tra governo e regioni per discutere delle nuove misure anti coronavirus.

Nel pomeriggio del 12 agosto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato una riunione governo-regioni straordinaria al fine di chiarire le nuove misure in merito ai protocolli sanitari per chi rientra dall’estero e all’informativa sui rischi di assembramenti in vista di Ferragosto.

L’incontro è stato fissato per trovare una linea condivisa tra le varie amministrazioni locali, evitando così che i singoli enti agiscano in maniera autonoma e confusa.





Coronavirus, vertice governo-regioni

All’incontro sono presenti in rappresentanza del governo anche il ministro della Salute Roberto Speranza e quello dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, mentre per le regioni vi sono i presidenti del Molise, del Veneto, dell’Abruzzo, del Piemonte e del Friuli-Venezia Giulia, oltre a diversi assessori regionali.

Nel vertice si è discusso in merito alle nuove disposizioni sanitarie del governo per i cittadini o i turisti stranieri che entrano in Italia dall’estero, anche alla luce delle ordinanze sul tema emanate recentemente da diverse amministrazioni regionali. Nella giornata dell’11 agosto l’Emilia-Romagna ha ad esempio disposto il tampone obbligatorio entro 24 ore per chiunque rientri da Spagna, Grecia e Malta, mentre sempre per chi rientra dai suddetti paesi europei la Puglia ha imposto la quarantena di 14 giorni.

Misure analoghe anche in Campania, dove i cittadini che fanno ritorno dalle vacanze all’estero sono obbligati a a segnalarlo alla propria Asl di riferimento per essere sottoposti al test sierologico o al tampone.

Per quanto riguarda l’ordinanza della regione Puglia, il presidente Michele Emiliano ha inoltre aggiunto: “Vi ricordo che rimane l’obbligo per tutti coloro che arrivano da altre regioni italiane e da tutti i Paesi esteri di autosegnalarsi sul sito www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus.

Questo obbligo è disposto per tutti, residenti in Puglia e non residenti e quindi anche per i turisti“.