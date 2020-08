La cantante Elodie si è scagliata contro la Lega sottolineando di non sopportare il modo di fare politica dei Verdi.

Elodie si è scagliata contro i Verdi. La cantante ha, in diverse occasioni, fatto sentire la sua voce non solo con le sue canzoni, ma anche esprimendo pubblicamente le sue idee politiche e le sue opinioni sull’attualità. L’artista ha criticato apertamente la Lega e pronta è stata la replica dei Verdi.

Elodie difende Sergio Sylvestre

Elodie, durante un’intervista al Corriere della Sera, è tornata a parlare dei cori razzisti nei confronti del suo collega ed amico Sergio Sylvestre durante l’esecuzione dell’Inno di Mameli nel prepartita della finale di Coppa Italia fra Juventus e Napoli, disputata lo scorso giugno all’Olimpico di Roma. A scatenare le polemiche erano state alcune incertezze dell’ex concorrente di “Amici“, che si era emozionato nel corso della sua esibizione.

Uno dei primi a scagliarsi contro Sylvestre era stato Matteo Salvini, il quale aveva commentato: “Sbagli. L’Inno e saluta col pugno chiuso, ma dove l’han trovato. Povera Italia!“. A quel punto, la cantante aveva ripubblicato sui social il video dell’ex ministro, replicando con le seguenti parole: “Non perde mai occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo“.

Elodie contro la Lega

Riprendendo l’argomento, Elodie, nel corso dell’intervista al Corriere ha detto: “Quando hai un ruolo politico hai un megafono.

E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità. Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci”. Poi l’artista ha continuato: “Che sia stata a Lecce o nelle case popolari a Roma, ho sempre trovato una grande famiglia, gente che accoglie il diverso. Il Paese è meglio di chi lo rappresenta. Certo, c’è tanta ignoranza e sarebbe bello che chi ci governa la diminuisse, anziché far leva su quello”.





La replica del Carroccio

Il Carroccio non è rimasto affatto indifferente alle dichiarazioni dell’ex concorrente di “Amici” ed immediata è stata la risposta alle parole di Elodie. Queste parole si leggono nel profilo Twitter ufficiale della Lega: “Non la pensi come lei? Sei ignorante“.

Ancora nessuna replica da parte della cantante. Risponderà alle provocazioni del Carroccio?