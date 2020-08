Virginia Raggi, dopo il no da parte di Zingaretti ad una possibile trattativa, fa chiarezza. L’appoggio del PD non lo ha mai chiesto.

“Se nonostante il no del segretario Zingaretti cercherò comunque la trattativa con il Pd? Io non ho mai chiesto l’appoggio di Zingaretti per la mia candidatura”. Questo è ciò che ha dichiarato davanti alle telecamere del tg3, il primo cittadino di Roma Virginia Raggi, a proposito delle alleanze che l’appoggeranno durante la sua prossima campagna elettorale per la rielezione a sindaco di Roma.

Si tratta di parole che non ci lasciano dubbi, circa una possibile alleanza con il pd, che è stata in questo modo sfatata.

Virginia Raggi su Zingaretti: alleanza non chiesta

Se appare ormai certo che il pd di Zingaretti non sosterrà Virginia Raggi nella sua ricandidatura, è anche vero, che il sindaco ha lasciato ampio spazio a possibili intese da parte di forze politiche e liste civiche che sostengano il suo progetto, puntualizzando però che la sua vocazione idealistica è fortemente antifascista e democratica, secondo la tradizione politica della capitale.

“Il M5s ha sempre detto di voler aggregare tutte quelle forze civiche e quei cittadini che si riconoscono all’interno di un progetto: per me è la stessa cosa”. Quelle della Raggi, sono quindi parole importanti che non lasciano dubbi sulla volontà di andare avanti, nonostante le continue polemiche legate al secondo mandato e al voto del Movimento Cinque Stelle sulla piattaforma Rousseau, che ovunque, ha fatto storcere il naso.

Casaleggio, aveva escluso la ricandidatura

Solo qualche mese fa, Davide Casaleggio si era espresso contrario alla ricandidatura di Virginia Raggi e Chiara Appendino, entrambe al secondo mandato. Una dichiarazione, che almeno all’inizio aveva annullato le possibilità di poter andare avanti per entrambe. Ora però che il voto su Rousseau ha dato il via libera, la strada di Virginia Raggi per le prossime votazioni è ancora tutta in salita.