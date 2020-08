Il premier Conte torna a parlare dell'apertura delle discoteche dopo il lockdown: "Il governo non l'ha autorizzata, decisione delle regioni".

Resta acceso il dibattito sulle discoteche, non solo sulla loro recente chiusura (o meglio, sulla sospensione dell’attività del ballo) ma anche sulla loro riapertura dopo il lockdown. A gettare nuova benzina sul fuoco è il Premier Giuseppe Conte che in un’intervista al Fatto Quotidiano ha spiegato di non aver mai autorizzato l’apertura delle discoteche, decisa autonomamente dalle Regioni.

Conte sull’apertura delle discoteche

L’ultimo decreto del 7 agosto parlava infatti chiaro. Il governo aveva stabilito che i locali dovessero rimanere chiusi ma che le singole amministrazioni regionali potessero derogare alla norma e aprirli nel rispetto delle misure anti coronavirus tra cui distanziamento e obbligo di indossare le mascherine. Regole che, ha spiegato Conte, “ho sempre ritenuto impensabile che in una discoteca si potessero rispettare: è chiaro che sono luoghi privilegiati di diffusione del contagio“.

Legittimate dalla possibilità di deroga, alcune Regioni hanno comunque aperto le sale da ballo adottando dei protocolli sanitari per limitare la circolazione del virus. Ma, una volta constatato che ciò avrebbe potuto far risalire la curva epidemiologica, il Premier ha deciso di intervenire. Ha quindi convocato una Conferenza con i rappresentanti delle Regioni e dello Stato per convincere “anche i presidenti regionali più riluttanti a disporre la chiusura“.

Una riunione che ha portato all’emanazione di un’ordinanza da parte di Speranza con cui si disponeva la sospensione dell’attività del ballo. E questa volta l’impossibilità delle Regioni di intervenire in materia e dunque il loro obbligo a rispettare la norma nazionale. Un provvedimento che stabilisce inoltre l’obbligo di indossare le mascherine anche nei luoghi all’aperto dalle 18 alle 6.